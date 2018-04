Che tempo che fa puntata 29 aprile: Matteo Renzi torna in tv da Fazio, anticipazioni

Nella trasmissione di Fabio Fazio molto atteso il ritorno in tv dell’ex Premier e leader del Pd dopo il flop delle elezioni, ecco gli altri ospiti di stasera

Che tempo che fa: diretta tv e streaming

Sarà l’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi l’ospite della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda anche stasera domenica 29 aprile su Rai 1 dalle 20.35 con la solita squadra al fianco di Fabio Fazio: Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto e il tavolo della seconda parte con Fabio Volo, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Che tempo che fa: Matteo Renzi torna in tv da Fazio

A quasi due mesi dalle ultime elezioni che hanno visto il suo Pd crollare sotto i colpi del Movimento 5 Stelle e della Lega, l’ex Premier Matteo Renzi torna in televisione e lo fa nella trasmissione di Fabio Fazio per fare il punto della situazione e dare un parere sulla sua sconfitta e sul futuro del Governo e del Paese.

Ci sarà inoltre l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per parlare della sua Roma: tra i tragici fatti di Liverpool e i sogni ancora vivi di una seconda grande rimonta. Tra i protagonisti della puntata anche Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Per il momento musicale in studio anche i Thegiornalisti, che si esibiranno con il nuovo singolo Questa nostra stupida canzone d’amore,

Che tempo che fa su Rai 1, seconda parte – il tavolo

A seguire, Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino Frassica nei panni del direttore di Novella che Bella, le domande impossibili di Gigi Marzullo e la simpatia di Orietta Berti. Oltre a tanti altri ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo: il pilota di MotoGP Andrea Iannone, Annalisa, Lello Arena, l’attore comico Paolo Hendel, e ancora, due volti storici di Drive in Gianfranco D’Angelo e Carlo Pistarino e Ivana Spagna.