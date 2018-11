Che tempo che fa: ospiti di domenica 25 novembre, Rai 1

Appuntamento in prima serata con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Nino Frassica con i loro ospiti: Eros Ramazzotti, Boldi e De Sica

Che tempo che fa: diretta tv e streaming

Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo insieme per il Natale al cinema e di nuovo insieme ospiti di Che tempo che fa, in onda questa sera domenica 25 novembre 2018 dalle 20.35 con Fabio Fazio e tutto il cast: Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto al tavolo della seconda parte con Fabio Volo, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Che tempo che fa, gli ospiti della prima parte 25 novembre

La grande musica italiana protagonista con Eros Ramazzotti, oltre 60 milioni di dischi venduti, mille concerti in giro per il mondo, e più di 30 anni di carriera è l’artista pop italiano che ha conquistato il maggior numero di mercati internazionali. Il 23 novembre è uscito il suo 15° album: “Vita ce n’è“. Ospiti di Fabio Fazio anche Christian De Sica e Massino Boldi che il 19 dicembre tornano a fare coppia sugli schermi cinematografici dopo tredici anni di separazione con “Amici come prima”.

In studio anche Tito Boeri, presidente dell’Inps per rispondere alle domande e alle paure degli italiani sulle pensioni e quant’altro. Oltre la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani di Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani.

Ospite di Che Tempo Che Fa anche il giornalista Paolo Borrometi, che vive sotto scorta dal 2014 per aver raccontato gli intrecci tra mafia, politica e imprenditoria nella Sicilia orientale, a Ragusa e Siracusa, nelle librerie con “Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile.”

Infine Saverio Costanzo, regista vincitore di un David di Donatello e di un Nastro D’argento che sarà in studio accompagnato dalle giovani Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, protagoniste della serie evento “L’amica geniale” da lui diretta, tratta dal romanzo di Elena Ferrante e in onda da martedì 27 novembre su Rai 1 per 4 prime serate.

Che tempo che fa su Rai 1, seconda parte – il tavolo

A seguire, al Tavolo di Che tempo che fa l’ex giocatore di pallavolo e commentatore sportivo Andrea Lucchetta nel giorno del suo compleanno, Carla Signoris che ha partecipato alla prima puntata de “La tv delle Ragazze“ su Rai 3. E ancora Claudio Lippi, Cristina D’Avena e Pupo.