Che tempo che fa 7 aprile 2019 in diretta: intervista a Luigi di Maio e Bebe Vio

Sarà il leader del Movimento 5 Stelle e Ministro del Lavoro Luigi di Maio l’ospite di punta della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda questa sera in tv domenica 7 aprile 2019 dalle 20.35 in prima serata su Rai 1 con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e il tavolo in allegria della seconda parte. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Per le interviste di Fabio Fazio con gli uomini della politica torna in studio a Che tempo che fa il vice premier Luigi Di Maio ovviamente anche nelle vesti di Ministro del Lavoro e di leader del Movimento 5 Stelle per fare il punto sul programma di Governo e sulle tante critiche e polemiche.

Tra gli altri ospiti della serata la grande Bebe Vio, la paratleta campione olimpica di scherma, esempio sportivo e non, per tutti. Per la musica il secondo arrivato al Festival di Sanremo Ultimo che il 27 aprile partirà con il tour, già interamente sold out. E poi Laetitia Casta e Louis Garrel, nelle sale dal prossimo 11 aprile con il film “L’uomo fedele” una commedia francese contemporanea. In studio anche il virologo e professore Roberto Burioni, Riccardo Scamarcio e Marie Ange Casta al cinema dall’8 al 10 aprile con “Lo spietato” il nuovo film di Renato De Maria. E ancora Michele Serra, in tutte le librerie con il romanzo “Le cosa che bruciano”, e, a pochi giorni dall’uscita dell’album “Colpa delle favole” ,

In trasmissione vedremo tutta la “squadra” al completo, le padrone di casa così diverse, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto e poi con il classico e divertente tavolo della seconda parte Enrico Bertolino, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Non mancherà Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, con la consueta analisi competente rispetto a temi che riguardano tutti gli italiani.

A seguire, al Tavolo di Che tempo che fa ci saranno Alba Parietti, Andrea Delogu, nelle librerie dal 9 aprile con il suo secondo libro “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”, Enrico Ruggeri, negli store con il suo ultimo disco da solista “Alma”. E ancora Federica Brignone, con 10 successi la terza sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del mondo dopo Compagnoni e Kostner, Lello Arena e Paolo Brosio.