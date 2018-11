W l’Italia ospiti e anticipazioni 8 novembre 2018: c’è Matteo Renzi

L’ex premier e leader del Pd parlerà dell’attuale Governo DiMario-Salvini nel talk show di Gerardo Greco in prima serata su Rete 4

Italia fragile sotto mille punti di vista. Sarà questo il tema filo conduttore del dibattito politico nella nuova puntata, giovedì 8 novembre di W l’Italia Oggi e domani il programma di approfondimento condotto da Gerardo Greco in prima serata alle 21:15 circa su Rete 4. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Tra gli ospiti della serata, l’ex premier e leader del Pd Matteo Renzi parlerà della fragilità dell’attuale governo in carica e di quelle che sta attraversando il suo partito. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, l’ex governatore, Debora Serracchiani, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il nuovo “acquisto” di Rete 4 lo storico conduttore di Voyager Roberto Giacobbo e la giornalista Sabrina Scampini affronteranno invece gli enormi problemi che il maltempo ha fatto riemergere: abusivismo incontrollato e condoni. In studio anche l’ex deputato Paolo Cirino Pomicino e le giornaliste Veronica Gentili e Giulia Cerasoli.

Tema della puntata un’Italia: fragile all’interno della coalizione di governo, fragile perché travolta da eccezionali fenomeni di maltempo, fragile per mano dell’uomo e fragile per l’alta esposizione mediatica dei politici. Anche le fragilità sentimentali degli uomini politici hanno occupato le prime pagine dei principali quotidiani italiani di questi giorni e, la domanda che si pome “W L’Italia – Oggi e domani” è: «Mostrarle è solo un modo per raccogliere altri consensi sugli elettori?»