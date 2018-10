Che fuori tempo che fa ospiti e anticipazioni 15 ottobre 2018: con Fazio e Crozza

La seconda serata del lunedì di Rai 1 con Max Pezzali e il Mago Forest: tra gli altri in studio Pupo, Tosca D’Aquino, Raul Cremona e Claudia Gerini

Che fuori tempo che fa: diretta tv e streaming

Dopo la pausa domenica per lasciare spazio alla Nazionale Italiana torna l’appuntamento con Fabio Fazio e il suo talk show di seconda serata Che fuori tempo che fa in onda questa sera lunedì 15 ottobre 2018 su Rai 1 intorno alle 23:30. Il programma può essere seguito anche su pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Che fuori tempo che fa: ospiti e anticipazioni di oggi 15 ottobre

In apertura immancabile la copertina di Maurizio Crozza, la co-conduzione di Max Pezzali e la novità del Mago Forest. Ospiti della puntata stasera: Pupo, che ha conquistato intere generazioni con le sue canzoni, il comico Nino Formicola, Tosca D’Aquino protagonista de I Bastardi di Pizzofalcone 2 in onda su Rai1. E ancora: Raul Cremona, il motociclista Matteo Grattarola, campione del mondo, d’Europa e d’Italia di Trial, a settembre 2018 vincitore del titolo mondiale di Trial 2, e in collegamento da Roma, Claudia Gerini, testimonial di Save the Children per la campagna “Fino all’ultimo Bambino”, per combattere la malnutrizione nel mondo.