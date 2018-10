Che tempo che fa 7 ottobre 2018: gli ospiti di Fazio Fazio stasera

Rowan Atkinson il celebre Mr. Bean e Johnny English ospite domenica in prima serata su Rai 1 con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Nino Frassica

Che tempo che fa: diretta tv e streaming

Puntata dal respiro come sempre internazionale quella di Che tempo che fa, in onda questa sera domenica 7 ottobre 2018 su Rai 1 dalle 20.35 con Sir Rowan Atkinson, tra gli attori comici più amati, ospite di Fabio Fazio con Filippa Lagerback, la cattiveria ironica di Luciana Littizzetto senza dimenticare il tavolo della seconda parte con Fabio Volo, Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Orietta Berti. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Che tempo che fa, gli ospiti della prima parte 7 ottobre

Sir Rowan Atkinson, celebre soprattutto per il ruolo di Mr. Bean, è in uscita con il terzo capitolo della saga dedicata a Johnny English, altro suo celebre personaggio, un agente segreto pasticcione che fa il verso a James Bond.

Altri ospiti della prima parte della trasmissione nel più classico dei one to one di Fazio: Samantha Cristoforetti, astronauta dell’ESA e capitano dell’Aeronautica Militare, prima donna italiana nello spazio ora nelle librerie con “Diario di un’apprendista astronauta”; Matt Simons, il cui singolo “We Can Do Better”, disco d’oro in Italia, ha superato 13 milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 40 milioni di streaming su Spotify; il virologo e professore Roberto Burioni, che nel suo ultimo saggio “Balle mortali. Meglio vivere con la scienza che morire coi ciarlatani” smonta alcune menzogne legate a cure miracolose.

E poi l’analisi sui temi economici del Professor Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani e in collegamento Don Gino Rigoldi.

Che tempo che fa su Rai 1, seconda parte – il tavolo

A seguire, Il Tavolo di Che tempo che fa con Carolina Crescentini che l’8 ottobre torna su Rai1 con la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone 2”, l’atleta italiano più veloce di tutti i tempi Filippo Tortu che è sceso sotto il muro dei 10 secondi nei 100 metri piani, Licia Colò in tv su Rai 2 con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”, Lello Arena che debutterà a dicembre al Teatro Eliseo di Roma con il nuovo spettacolo “Miseria e Nobiltà “, Lucia Ocone nei cinema dal 25 ottobre con il film “Uno di Famiglia”, il musicista e cantautore Riccardo Sinigallia, il conduttore tv Davide Mengacci e Rosanna Lambertucci in tutte le librerie con “La Nuova Dieta 4 Più 1 – 4 Più 1”.