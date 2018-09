Tagadà prima puntata 17 settembre 2018: gli ospiti di Tiziana Panella

Primo appuntamento con la nuova stagione del talk show pomeridiano di La7: tra gli altri il direttore del TgLa7 Enrico Mentana e Augusto Minzolini

Tagadà diretta tv e streaming

Continuano i ritorni in tv in questo mese di settembre. Ed è la volta di uno degli appuntamenti più apprezzati di La7. Questo pomeriggio lunedì 17 settembre 2018 prima puntata con Tiziana Panella con la nuova stagione di Tagadà, il talk in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 14.15 su La7. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

Tagadà, ospiti e anticipazioni di questa sera 17 settembre

Tra gli ospiti della prima puntata: Massimo Bitonci, sottosegretario all’Economia, Shi Yang Shi, scrittore e attore, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Bologna, Giordano Riello, imprenditore, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana, Augusto Minzolini, editorialista del Giornale e di Panorama e Federico Geremicca,editorialista de La Stampa.

Il programma, in costante crescita di ascolti, riparte in uno studio rinnovato con ospiti e collegamenti per approfondire ogni giorno temi e fatti al centro del dibattito, tra politica, cronaca a attualità.