Rabona – il colpo a sorpresa 2 novembre: Cristiano Ronaldo come Maradona

Rabona – il colpo a sorpresa il programma di Andrea Vianello in onda in seconda serata su Rai3 anche questa sera venerdì 2 novembre 2018 alle 21.15.

Ospiti in studio lo scrittore Darwin Pastorin, il giornalista Federico Geremicca e il comico Dario Vergassola. Si parlerà dell’arrivo storico nel nostro campionato di Cristiano Ronaldo, che firmando per la Juventus ha rimesso il calcio italiano al centro del mondo, così come accadde con l’arrivo di Diego Armando Maradona nel 1984. Sull’impatto mediatico dei due si discuterà con, come ospite principale, chi è riuscito a fermare Maradona, da difensore: Claudio Gentile, pilastro della Nazionale campione del Mondo nell’82 e per undici anni alla Juventus.

Nella seconda parte, alla vigilia di Juventus-Cagliari, si parlerà del fascino della Sardegna per i calciatori, con alcuni reduci dello scudetto dei cagliaritani del 1970 che hanno scelto di continuare a vivere lì anche una volta finita la carriera, e anche con Daniele Conti, figlio di Bruno diventato bandiera sarda.

Spazio anche alla storia della bandiera di Federico Aldrovandi, da tempo vessillo dei tifosi della Spal che però spesso non riesce a entrare negli stadi perché requisita all’ingresso. In studio, a parlarne, ci saranno Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Aldrovandi e tifoso della Spal, e Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi.