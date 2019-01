Quarto Grado 11 gennaio 2019: la morte di Belardinelli e il mondo dei tifosi ultras

Dopo un mese torna in onda la trasmissione del venerdì sera di Rete 4 in compagnia di Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi e i misteri della cronaca nera

Quarto Grado: diretta tv e streaming

La morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito e ucciso a Milano durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli sarà al centro delle indagini della prima puntata del nuovo anno di Quarto Grado che torna stasera in tv venerdì 11 gennaio 2019 dalle 21.15 su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quarto Grado: anticipazioni 11 gennaio 2019

Quest’anno a Quarto Grado comincia con il punto sulle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso dell’Inter investito da un suv durante gli scontri tra ultras nerazzurri e napoletani lo scorso 26 dicembre.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero vi aggiorneranno sul processo d’appello per l’omicidio di Marco Vannini e su nuovi importanti elementi. L’inviato Remo Croci torna in Salento per seguire le ultime indagini sul caso di Noemi Durini.