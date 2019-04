Quarta Repubblica diretta 1 aprile 2019: ospite di Nicola Porro è Giorgia Meloni

In prima serata su Rete 4 intervista di Nicola Porro al leader di Fratelli d’Italia e poi reportage sulla tratta di migranti tra Italia e Slovenia

Quarta Repubblica: diretta tv e streaming

Sarà Giorgia Meloni l’ospite di punta della politica nella nuova puntata di Quarta Repubblica il talk condotto da Nicola Porro in onda alle ore 21:15 circa su Rete 4 questa sera lunedì 1 aprile 2019. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quarta Repubblica temi e ospiti 25 marzo 2019 in aggiornamento

Come detto l’intervista della politica vedrà in studio il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Con lei si parlerà della situazione relativa al Governo, i rapporti di forza all’interno dell’asse Lega-Movimento 5 Stelle e anche all’interno stesso del Centrodestra dopo le ultime continue affermazioni alle Regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata in vista delle Europee. Non mancherà un inciso sul recente Congresso delle Famiglie di Verona che tanta polemiche ha suscitato e a cui la stessa Meloni ha partecipato. E poi con gli altri ospiti s commenterà un reportage inchiesta su una nuova tratta di migranti tra Italia e Slovenia.