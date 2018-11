Quarta Repubblica 5 novembre 2018: anticipazioni e ospiti, emergenza maltempo in primo piano

Morti e danni causati dall’ondata di maltempo dal nord al sud nell’appuntamento con Nicola Porro in prima serata su Rete 4, con Paolo Hendel

Quarta Repubblica: diretta tv e streaming

La politica italiana ma non solo anche il maltempo e dei danni causati nelle varie regioni italiane in questi giorni nella nuova puntata di Quarta Repubblica il talk di Rete 4 condotto da Nicola Porro in onda questa sera in tv lunedì 5 novembre 2018 in prima serata alle 21:25 circa. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quarta Repubblica: anticipazioni puntata 5 novembre 2018

Dal Veneto alla Sicilia le piogge non hanno dato tregua in questo fine settimana causando morti e danni ai paesi colpiti dalla tremenda ondata di maltempo. Ospiti il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’ex-Ministro dell’Interno Marco Minniti, Paolo Cento (Sinistra Italiana), il Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e Vittorio Sgarbi.

E poi ancora per parlare di immigrazione il giornalista Giampiero Mughini, lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Sull’annosa questione TAV interverranno il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino (Partito Democratico), Luca Carabetta (M5S) e Mario Giordano. Dibattito politico alla presenza del Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Alessandro Cattaneo (Forza Italia), il giornalista Luca Telese e il massmediologo Klaus Davi.