Propaganda Live 30 novembre 2018: ospiti con Diego Bianchi

Valerio Mastrandrea e Roberto Burioni in prima serata su La7 con Diego Bianchi, i suoi opinionisti e poi la Social Top Ten e le vignette di Makkox

Propaganda Live diretta tv e streaming

Un occhio diverso sul mondo, sulla politica e sulla società con satira e ironia ma non solo. Questo e non solo è Propaganda Live il programma in onda stasera anche questo venerdì 30 novembre 2018 alle 21.10 su La7 condotto da Zoro Diego Bianchi. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni 30 novembre

Come di consueto ci sarà il reportage della settimana curato da Diego Bianchi che questa settimana fara’ visita ai terremotati di Muccia, piccolo centro delle Marche, alle prese con l’inverno e le abitazioni alternative, non adatte pero’ al freddo e alla montagna. In studio, torna un vecchio amico di Propaganda Live, l’attore romano Valerio Mastrandrea. Inoltre sarà ospite anche il medico Roberto Burioni attivo come ricercatore nel campo relativo allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani contro agenti infettivi che ha acquisito notorietà con i suoi interventi sui social media contro la disinformazione in materia di vaccini. Per la musica saranno presenti Omar Sosa e Yilian Cañizares.

Per le rubriche e gli ospiti fissi immancabile l’appuntamento con lo “Spiegone” del direttore de L’Espresso Marco Damilano e gli altri opinionisti fissi: la giornalista Constanze Reuscher, Francesca Schianchi de La Stampa, il giornalista del TgLa7 Paolo Celata. Con Diego Bianchi consueto spazio alla Social Top Ten, i Corti di Gipi e ai tutorial realizzati da Marco Dambrosio “Makkox”.

Propaganda Live, dove rivederlo e come interagire