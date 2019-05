Porta a Porta 26 maggio 2019 diretta: proiezioni, risultati e commenti sulle elezioni europee

Puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa sulle elezioni europee, con collegamenti dai partiti, i primi exit poll e risultati in tempo reale

Porta a Porta in diretta e streaming

Sarà una lunga notte per la politica italiana e non solo. Alla chiusura delle urne per le elezioni europee partirà la diretta di Porta a Porta. Appuntamento a partire dalle 22:50 di questa sera domenica 26 maggio 2019 in seconda serata su Rai Uno con Bruno Vespa. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Porta a Porta speciale elezioni europee

Bruno Vespa seguirà l’andamento delle elezioni europee, dai primi exit poll fino alla proiezione dei dati reali, con rappresentanti dei partiti, in studio e in collegamento dalle sedi delle partiti e dal Viminale, e direttori di testate giornalistiche con i primi commenti. Lunedì 27 maggio 2019, in prima serata, andrà in onda il secondo speciale “Porta a porta” con il commento e l’analisi del voto europeo e i risultati delle elezioni amministrative che vedono al voto il Piemonte e alcune grandi città come Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce. Con ospiti politici, giornalisti in studio e collegamenti con le principali capitali europee.

Non solo Porta a Porta, gli altri appuntamenti Rai

Alla stessa ora, alle 22.50 è previsto uno “Speciale Tg3 elezioni europee”, in onda su Rai3 con exit poll e proiezioni. In studio ospiti politici, commentatori e collegamenti con Bruxelles, con le principali capitali europee e con le sedi di tutti i partiti. Alle 24.30, partirà su Rai2 lo “Speciale Tg2 elezioni europee” con le proiezioni e le analisi dei primi risultati. Anche RaiNews24, sul Canale 48 del digitale terrestre, all news della Rai, sarà impegnato nel seguire costantemente i risultati delle prossime elezioni europee, regionali e comunali con una lunga diretta da domenica 26 maggio fino alla notte di lunedì 27. La maratona partirà domenica alle 22.30 con “Europee 2019”, una lunga diretta condotta in studio dal direttore Antonio Di Bella che, insieme agli ospiti in studio e con collegamenti da Bruxelles e altre capitali europee, analizzerà fino a tarda notte i primi exit poll e le proiezioni provenienti dall’Italia e dagli altri paesi europei. Collegamenti anche dal Viminale. Gli aggiornamenti proseguiranno per tutta la notte fino al mattino successivo.