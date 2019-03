Porta a Porta 25 marzo 2019: speciale elezioni in Basilicata, Che fuori tempo che fa non va in onda

Ancora un lunedì sera senza la trasmissione di Fazio ma con il talk politico di Bruno Vespa per commentare con i leader politici le regionali in Basilicata



Porta a Porta speciale elezioni Basilicata diretta e streaming

Per la terza volta negli ultimi due mesi la settimana si apre con una puntata speciale di Porta a Porta, con Bruno Vespa in onda eccezionalmente di lunedì, questa sera 25 marzo 2019 alle 23.30 circa per commentare i risultati delle elezioni regionali in Basilicata, in seconda serata di Rai 1 al posto del consueto appuntamento con Che fuori tempo che fa di Fazio che non andrà in onda. La puntata odierna può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

Porta a Porta speciale elezioni regionali in Basilicata

Come già successo in precedenza per Sardegna ed Abruzzo su Rai1, nella seconda serata del lunedì a partire dalle 23.30 circa, Bruno Vespa condurrà uno Speciale Porta a Porta dedicato ai temi dell’attualità politica, con ospiti e commenti sui risultati usciti dalle urne. La Basilicata ha un nuovo Governatore, del centrodestra che dopo 24 anni l’ha tolto al centrosinistra. Vito Bardi, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia è il nuovo Governatore con il 42% circa dei voti davanti a Carlo Trerotola del centrosinistra al 32%, Antonio Mattia del Movimento 5 stelle intorno al 20% (resta il primo partito ma dimezzato rispetto alle politiche dello scorso anno) e Valerio Tramutoli di Basilicata possibile al 4%.