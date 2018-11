Non è l’Arena 4 novembre 2018: anticipazioni e ospiti con Massimo Giletti

Politica, economia e lotta alla criminalità nel nuovo appuntamento in prima serata su La7 con il talk di Massimo Giletti

Non è l’Arena stasera tv e streaming, diretta

Non si placano gli eco della nuova manovra economica che sta facendo vacillare il patto di ferro tra Lega di Salvini e Movimento 5 stelle di Di Maio. Di questo e altro si occuperà la nuova puntata di Non è l’Arena condotta da Massimo Giletti in onda in prima serata su La7 questa sera domenica 4 novembre 2018 a partire dalle ore 20:30. Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, gli ospiti e i temi di stasera

Massimo Giletti ne parlera’ con Simona Bonafè del Pd, Maurizio Crosetto di Fratelli d’Italia, il giornalista Gianfranco Rotondi, ex ministro di Berlusconi e leader del movimento Rivoluzione cristiana, Alessandra Ghisleri sondaggista direttrice di Euromedia Research, il giornalista Mediaset Mario Giordano, il giornalista Luca Telese. Saranno presenti, inoltre, gli avvocati Felice Besostri e Flaminia Marinaro, l’ex consigliere della regione Abruzzo Antonio Norante e il direttore del dipartimento opere pubbliche della regione Puglia Barbara Valenzano.