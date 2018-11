Non è l’Arena 18 novembre 2018: con Massimo Giletti, anticipazioni e ospiti

Gli sprechi della Regione Puglia, in studio il governatore Michele Emiliano, e poi i femminicidi e la violenza nel mondo del calcio dilettante

Non è l’Arena stasera tv e streaming, diretta

Un’altra puntata scoppiettante si prevede a Non è l’Arena il talk show della politica e non solo di Massimo Giletti in onda in prima serata su La7 questa sera domenica 18 novembre 2018 a partire dalle ore 20:30. Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, gli ospiti e i temi di stasera

Per le inchieste del team di Giletti spazio agli sprechi della Regione Puglia con tutti i costi per la realizzazione della nuova sede regionale, probabilmente un’esagerazione visti i tempi e i sacrifici dei contribuenti. In studio o in collegamento proprio il Governatore della Regione pugliese Michele Emiliano ma anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia.

Ovviamente non può mancare l’attualità politica e il tema sempre delicato dei femminicidi. Ne parleranno in studio il presidente della Regione Liguria e rappresentante di FI Giovanni Toti, Massimiliano Romeo Capogruppo della Lega al Senato della Repubblica, i giornalisti Giovanni Minoli, Luca Telese, David Parenzo, l’esponente del PD Nunzia De Girolamo.

Dopo l’aggressione dell’arbitro Riccardo Bernardini in una delle tante partite dei campionati dilettantistici, torna d’attualità il tema della violenza nel calcio, specie in quello minore giocato sui campi di periferia con meno protezione delle forze dell’ordine. Tra gli ospiti per questa parte l’ex arbitro Gianluca Paparesta, l’ex calciatrice ora allenatore del Milan femminile Carolina Morace e il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.