Non è l’Arena 17 febbraio 2019: Massimo Giletti intervista Matteo Salvini, ospiti

In studio nuovo faccia a faccia tra Giletti e il leader della Lega con sempre maggiori consensi tra gli elettori e poi tanti temi e ospiti: anticipazioni La7

Non è l’Arena streaming e diretta

Sarà Matteo Salvini, il vero vincitore dell’ultima tornata elettorale in Abruzzo, il protagonista dell’intervista faccia a faccia di Massimo Giletti questa sera domenica 17 febbraio 2019 nella nuova puntata di Non è l’Arena in onda in prima serata su La7 alle 20:30. Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, ospiti di domenica 17 febbraio 2019

L’attualità politica, la situazione e le frizioni interne al Governo, la vittoria del centrodestra e della Lega in particolare nelle ultime elezioni regionali in Abruzzo saranno al centro del faccia a faccia di Massimo Giletti con il vicepremier, Ministro dell’Interno nonchè appunto leader della Lega, Matteo Salvini.

Nella seconda parte ovviamente ancora alla politica, ma anche all’economia e ai temi sociali e dello spettacolo, tra gli ospiti in puntata, l’opinionista fissa Nunzia De Girolamo, l’ex direttore della Rai Fabrizo De Noce, il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso, il parlamentare del Pd Matteo Colannino, il giornalista Tommaso Labate, il giovane a partita Iva Filippo Riniolo, l’attore Leopoldo Mastelloni, Alessandra Mussolini, il giornalista Luca Telese, i critici musicali Red Ronnie e Marco Mangiarotti