Non è l’Arena 11 novembre 2018: gli ospiti di Massimo Giletti, anticipazioni

Luigi Di Maio vice premier e leader 5 Stelle sarà in studio per il faccia a faccia con Giletti, si parlerà anche dell’assoluzione di Virginia Raggi a Roma

Non è l’Arena stasera tv e streaming, diretta

Sarà il ministro del lavoro, nonchè vice presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio il protagonista dell’intervista faccia a faccia a Non è l’Arena con Massimo Giletti in onda in prima serata su La7 questa sera domenica 11 novembre 2018 a partire dalle ore 20:30. Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, gli ospiti e i temi di stasera

La politica con il faccia a faccia tra il vice premier e ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio incalzato dalle domande di Massimo Giletti. Sicuramente si parlerà anche dei rapporti con la Lega di Salvini al Governo e ultima in fatto di notizie l’assoluzione in primo grado del sindaco di Roma, Virginia Raggi al processo sulle nomine al comune della Capitale.

Altri temi della serata: il fenomeno dell’abusivismo edilizio dopo la tragedia di Casteldaccia e il caso delle plafoniere del nuovo Palazzo della Regione Puglia dopo l’inchiesta di Non è L’Arena. Se ne parlerà con Antonio Di Pietro, il parlamentare 5 Stelle Dino Giarrusso, per Forza Italia Nunzia De Girolamo, il direttore de Il Fatto Quotidiano Peter Gomez, Antonella Laricchia, consigliere regionale M5S Puglia.