Night Tabloid seconda serata 12 novembre 2018: gli ospiti di Annalisa Bruchi

Classico appuntamento del lunedì su Rai 2 con il talk condotto da Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo. Tra gli ospiti Garavaglia, Gros, Polito, Zingaretti e Davigo

Manovra e giustizia, saranno questi i temi della nuova puntata di Night Tabloid, il rotocalco di politica condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli e Claudio Sabelli Fioretti in onda questa sera in tv lunedì 12 novembre 2018 in seconda serata alle 23.20 su Rai2. Streaming su www.rai2.rai.it mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley.

Al centro del dibattito la manovra economica dopo le bocciature europee e il dibattito sulla sospensione della prescrizione dopo l’accordo raggiunto tra Lega e Movimento 5 stelle. Tra gli ospiti, Massimo Garavaglia, vice ministro all’Economia (Lega), Daniel Gros, Direttore del CEPS-Centre for European Policy Studies, Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera e gli economisti Veronica De Romanis ed Antonio Rinaldi. Per parlare di giustizia intervengono a Night Tabloid il magistrato Piercamillo Davigo e Vittorio Feltri, mentre protagonista della pagina politica sarà Nicola Zingaretti, candidato leader del Pd. Con l’Agenda di Alessandro Poggi e tanti servizi degli inviati: focus sugli sprechi dell’Atac e per la pagina Iltalyland, storie di estrema povertà di italiani in Sicilia.