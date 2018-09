Night Tabloid del 24 settembre 2018: ospiti di Annalisa Bruchi, prima puntata

Primo appuntamento della nuova stagione in seconda serata su Rai 2 del talk show di politica ed economia: si parla del crollo del Morandi a Genova

Night Tabloid in tv diretta e streaming

Sempre d’attualità la tragedia di Genova del 14 agosto in seguito al crollo del Ponte Morandi. Sarà argomento di discussione della prima puntata di Night Tabloid, il rotocalco di politica ed economia condotto da Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, che torna stasera in tv 24 settembre in seconda serata alle 23.20 su Rai2. Streaming su www.rai2.rai.it mentre on demand dopo la mezzanotte su Rai Repley.

Night Tabloid anticipazioni e ospiti questa sera in tv 24 settembre

Al centro della discussione in studio la tragedia di Genova, tra il balletto dei rimpalli, le storie, la concessione e il futuro della ricostruzione, Night Taboild fa il punto con un’inchiesta firmata da Filippo Barone. Ne discuteranno con Giovanni Toti, presidente della Liguria, Sergio Rizzo, vice direttore de La Repubblica, Mario Tozzi, geologo, e Umberto Fantigrossi, presidente Avvocati Amministrativisti.

Tanti i temi da discutere tra cui la questione migranti al termine di una giornata che la vedrà protagonista in Consiglio dei Ministri e un focus sulla nave Diciotti. Saranno ospiti Nicola Molteni, Sottosegretario agli Interni e Matteo Orfini, Presidente del Partito democratico, oltre al nuovo opinionista di Night Tabloid, Claudio Sabelli Fioretti.