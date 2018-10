Nemo nessuno escluso prima puntata 26 ottobre 2018 con Di Maio ospite di Enrico Lucci

Torna la trasmissione tra satira e ironia in prima serata su Rai 2: in studio il vicepremier e poi il reportage dell’ex Iena Lucci dalla Leopolda

Nemo – Nessuno escluso: diretta tv e streaming

Sarà il ministro del Lavoro nonchè vicepremier Luigi Di Maio ad inaugurare la nuova stagione di Nemo – Nessuno escluso, in onda venerdì 26 ottobre 2018 alle 21.20 in prima serata su Rai 2, il talk-show di inchiesta condotto quest’anno solo da Enrico Lucci. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Nemo – Nessuno escluso: anticipazioni puntata 26 ottobre

Riparte l’appuntamento con il programma che indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza mediazioni. Un’immersione nel reale per raccontare i fatti, i problemi, le opinioni e le contraddizioni dell’attualità dove‎ tutti sono ammessi al racconto grazie alla propria esperienza diretta.

Come detto l’ex Iena Enrico Lucci sarà solo alla conduzione da quest’anno. Dopo due stagioni non ci sarà Valentina Petrini tornata a La7 dove l’abbiamo già vista più volte in studio a Piazzapulita. Nella prima puntata di Nemo protagonista la cronaca nazionale e internazionale, l’attualità con i reportage degli inviati, le testimonianze dal palco ed il servizio di Enrico Lucci dalla Leopolda di Firenze. Ospite d’eccezione il vicepresidente del Consiglio dei ministri nonchè leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che sarà protagonista di un’intervista incentrata su temi d’attualità dall’immigrazione, alla manovra finanziaria criticata dall’Europa fino ai rapporti con la Lega di Salvini.