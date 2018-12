Mezz’ora in più 2 dicembre 2018: gli ospiti al tavolo di Lucia Annunziata

il responsabile economico della Lega Alberto Bagnai e l’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda intervistati da Lucia Annunziata su Rai 3

Mezz’ora in più con Lucia Annunziata diretta e streaming

Appuntamento fisso, per alcuni irrinunciabile, quello di domenica nel primo pomeriggio con Lucia Annunziata nella trasmissione 1/2 h in più in onda anche oggi 2 dicembre 2018 a partire dalle 14,30 su Rai3. La puntata sarà replica dopo mezzanotte sempre su Rai 3; può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai3 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Lucia Annunziata 1/2 h in più: anticipazioni 2 dicembre

La manovra economica e il rapporto dell’Italia con l’Unione Europea. Saranno questi i temi al centro del confronto tra il responsabile economico della Lega Alberto Bagnai e l’ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, ospiti di Lucia Annunziata.

In particolare Calenda in uscita con il suo nuovo libro edito da Feltrinelli “Orizzonti Selvaggi – Capire la paura e ritrovare il coraggio”, nelle ultime giornate si è scagliato contro la ricandidatura di Michele Emiliano in Puglia all’interno del Pd: “Se il Pd ha già deciso di ricandidare Emiliano a governatore la mia permanenza nel Partito democratico è già finita”. “E’ una ragione in più per candidarmi. Se se ne va è un colpo di fortuna” la risposta per le rime dell’attuale governatore della Puglia.

Potrebbe interessarti: https://www.brindisireport.it/eventi/l-ex-ministro-carlo-calenda-presenta.html

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/BrindisiReportit/129694710394849