Mezz’ora in più 13 gennaio 2019: Zingaretti e Paragone ospiti di Lucia Annunziata

Primo appuntamento dell’anno per le interviste faccia a faccia Lucia Annunziata con i personaggi della politica su Rai 3, anticipazioni

Mezz’ora in più con Lucia Annunziata diretta e streaming

Le prossime primarie per stabilire il nuovo segretario del Pd e la situazione di governo schiacciato da tante promesse e dai rapporti tesi tra Lega e Cinque Stelle saranno oggetto della nuova puntata, domenica 13 gennaio 2019 su Rai 3 alle 14,30 con Lucia Annunziata nella trasmissione di approfondimento politico 1/2 h in più. La puntata sarà replica dopo mezzanotte sempre su Rai 3; può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai3 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Lucia Annunziata 1/2 h in più: anticipazioni 13 gennaio 2019

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie per la segreteria del Partito Democratico, e Gianluigi Paragone, senatore del M5s, saranno gli ospiti di Lucia Annunziata nella puntata di “1/2h in più” in onda domenica 13 gennaio a partire dalle 14.30 su Rai3.

Ieri Zingaretti, durante l’incontro pubblico ‘Piazza Grande’ tenutosi al teatro Leonardo di Milano, ha provato a ricucire i tanti strappi interni al partito: “Abbiamo litigato troppo, serve un nuovo Partito democratiico dove due idee diverse non sono per forza opposte” mentre in queste ore si è detto favorevole a una lista aperta per le elezioni Europee e un simbolo che non sia per forza quello attuale del Pd.