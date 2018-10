Maurizio Costanzo Show 31 ottobre 2018, ospiti e anticipazioni seconda serata Canale 5

Secondo appuntamento con Maurizio Costanzo e la seconda stagione del talk show per eccellenza: con Albano e Romina, Dario e Asia Argento

Maurizio Costanzo Show stasera in tv

Sarà una puntata dedicata alle passioni con tante coppie, in amore, di lavoro o di parentela, il secondo appuntamento della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, che torna questa sera mercoledì 31 ottobre 2018 a partire dalle 23:30 circa in seconda serata su Canale 5. Streaming su www.mediaset.it/canale5/ e in replica grazie a Mediaset on demand

Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di stasera 31 ottobre 2018

Questa sera saranno sul palco con Costanzo: la coppia più bella del mondo della musica italiana Albano Carrisi e Romina Power, in esclusiva per la prima volta insieme in tv dopo l’affair Jimmy Bennett Asia Argento e suo padre, il regista Dario Argento. E poi ancora l’irresistibile duo comico made in Puglia formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet, la nutrizionista esperta in malattie del metabolismo Sara Farnetti e la criminologa Flaminia Bolzan. L’ex calciatore Stefano Bettarini (ex marito di Simona Ventura) e la compagna Nicoletta Larini, il proprietario e Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

Un salotto mediatico nato nel 1982 che è riuscito a raccontare l’Italia con qualcosa come 4.500 puntate circa e che da 36 anni tiene compagnia a tanti telespettatori.