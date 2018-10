DiMartedì del 23 ottobre 2018: i temi e gli ospiti della puntata

Appuntamento con Giovanni Floris e la copertina di Gene Gnocchi in prima serata su La7, anticipazioni: le polemiche sulla manovra del popolo

DiMartedì diretta tv e streaming

Lo scontro tra il governo italiano e il resto d’Europa continua. E sarà al centro anche della nuova puntata del talk DiMartedì in onda questa sera in tv martedì 23 ottobre 2018 in prima serata su La7 con Giovanni Floris, a partire dalle 21.10. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

DiMartedì, ospiti e temi di stasera

Ospite fissi i sondaggi di Nando Pagnoncelli; in copertina la satira di Gene Gnocchi. Tra questi l'avvocato dell'Aduc Emmanuela Bertucci.

Come sempre Dimartedì non comunica tutte le anticipazioni sugli ospiti politici. L’Italia e risparmi degli italiani rischiano davvero? E la cosiddetta “Manovra del popolo” fortemente voluta da Luigi Di Maio e Matteo Salvini centrerà davvero gli obiettivi di crescita ambiziosi fissati dal governo? E ancora: le opposizioni come si organizzano? Di questi temi, delle pensioni, dei giovani, di tutte le novità per i consumatori e le tasche dei cittadini, ma anche di cultura, scienza, costume e società si occuperà Giovanni Floris con i rappresentati dei maggiori schieramenti politici Lega, M5S, Forza Italia, Pd, Fratelli d’Italia, con le interviste, i servizi di approfondimento e i mini talk. Il governo Conte tira dritto e non cambia la manovra. Dopo il declassamento da parte dell’agenzia di rating Moody’s e la richiesta ufficiale dell’Unione Europea di rivedere i numeri della legge di Stabilità. il no del governo italiano ripassa la palla ai mercati e alla stessa Unione Europea. Cosa succederà ora e nelle prossime settimane?

