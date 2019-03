Dimartedì 26 marzo 2019 diretta: in studio vincitori e vinti delle regionali in Basilicata

La vittoria del centrodestra nelle elezioni della Basilicata sarà al centro del talk con Giovanni Floris in prima serata La7, attesa la copertina di Gnocchi

DiMartedì diretta tv e streaming

La vittoria di Bardi nuovo governatore della Basilicata che dopo 24 anni è passata dal Centrosinistra al Centrodestra: i numeri di Lega e Movimento 5 Stelle nonchè di Forza Italia e Pd saranno oggetto di discussione nella nuova puntata del talk DiMartedì in onda questa sera in tv martedì 26 marzo 2019 in prima serata su La7 con Giovanni Floris, a partire dalle 21:10. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

DiMartedì, ospiti e temi di stasera 26 marzo 2019

L’ennesimo successo di Matteo Salvini e del centrodestra a trazione Lega in Basilicata; il PD di Nicola Zingaretti che perde un’altra regione che governava ininterrottamente da 24 anni, ma che si consola con la conferma del sorpasso, grazie alla coalizione, sui 5 Stelle; le strategie del Movimento e del capo politico Luigi Di Maio per rilanciarsi in quello che si preannuncia sempre più un appuntamento decisivo anche per le sorti del governo Conte: le elezioni europee del 26 maggio prossimo.

In studio saranno come sempre presenti i sondaggi di Nando Pagnoncelli; in copertina la satira di Gene Gnocchi e i consigli per i consumatori e le tasche dei cittadini, dell’avvocato dell’Aduc Emmanuela Bertucci. Come sempre gli ospiti della politica non vengono annunciati ma troveremo sicuramente un esponente per ogni partito o coalizione, magari qualche big.

DiMartedì, dove rivederlo e come interagire