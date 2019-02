Dimartedì 19 febbraio 2019: ospiti, accuse a Salvini e leadership Di Maio in bilico

La politica in fermento nel martedì sera con il talk di Giovanni Floris, la copertina di Gene Gnocchi e i rappresentanti di tutti gli schieramenti

DiMartedì diretta tv e streaming

L’asse di Governo, Di Maio e Salvini alle prese con nuove grane nella nuova puntata del talk DiMartedì in onda questa sera in tv martedì 19 febbraio 2019 in prima serata su La7 con Giovanni Floris, a partire dalle 21:10. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

DiMartedì, ospiti e temi di stasera 19 febbraio 2019

In studio saranno come sempre presenti i sondaggi di Nando Pagnoncelli; in copertina la satira di Gene Gnocchi e i consigli per i consumatori e le tasche dei cittadini, dell’avvocato dell’Aduc Emmanuela Bertucci.

In attesa di conoscere gli ospiti della politica si parlerà delle imminenti elezioni in Sardegna nuovo banco di prova per il governo e la maggioranza dopo gli sconvolgenti ma attesi risultati in Abruzzo con la Lega a comandare e il M5S in crisi di elettori. In tal senso le strategie delle opposizioni tra primarie del Pd e nuova offensiva di Silvio Berlusconi per riunificare il centrodestra. Stando alla stretta attualità attesa per il voto degli elettori 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau e dei parlamentari pentastellati nella Giunta per le immunità del Senato sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso dei migranti bloccati sulla nave Diciotti. La leadership di Luigi Di Maio all’interno del Movimento.

DiMartedì, dove rivederlo e come interagire