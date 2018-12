Cartabianca puntata 11 dicembre 2018: ospiti Andrea Scanzi e Marco Travaglio

Questa sera su Rai 3 il talk di Bianca Berlinguer per parlare di politica, governo e non solo: anticipazioni

Cartabianca: diretta tv e streaming

Nuovo appuntamento stasera in tv martedì 11 dicembre 2018 alle 21.15 con Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

#cartabianca: ospiti e anticipazioni 11 dicembre 2018

Ospiti in studio e in collegamento: Nicola Zingaretti (Presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito Democratico), Armando Siri (Lega, sottosegretario alle Infrastrutture), Marco Travaglio (direttore del Fatto quotidiano), Maurizio Belpietro (direttore della Verità), Stefano Cappellini (La Repubblica) Andrea Scanzi (Fatto quotidiano), e Francesca Donato, Presidente di Eurexit.

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. E come sempre, il commento dei fatti della settimana con lo scrittore Mauro Corona.