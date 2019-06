Cartabianca con Mauro Corona e Bianca Berlinguer, diretta 11 giugno 2019: ospiti

Una delle ultime puntate della stagione per il talk politico in prima serata su Rai Tre

La crisi economica e i problemi con l’Europa saranno tra gli argomenti di certo al centro della nuova puntata di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer in onda questa sera in tv martedì 11 giugno 2019 alle 21.15 in prima serata su Rai Tre con gli interventi di Mauro Corona. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

#cartabianca: ospiti e anticipazioni 11 giugno 2019

Come ogni martedì gli ospiti della puntata vengono comunicati nel primo pomeriggio sui profili social della trasmissione. Non mancherà di certo il commento dei fatti della settimana con il colorito e sopra le righe scrittore Mauro Corona. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Ospiti della trasmissione la scorsa settimana sono stati: l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, senatore a vita; Roberto Maroni, Lega; Federico Pizzarotti, sindaco di Parma; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Oscar Farinetti, imprenditore; Gianrico Carofiglio, scrittore; Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e della Verità; Oliviero Toscani, fotografo; Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano.