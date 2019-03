Cartabianca diretta 26 marzo 2019: con Mauro Corona, Luca Casarini ospite di Bianca Berlinguer

Si parlerà delle elezioni in Basilicata e dei nuovi equilibri nei partiti anche nel talk in prima serata su Rai 3 con Bianca Berlinguer e Mauro Corona

Cartabianca diretta tv e streaming

Cosa cambia nel Governo e nella politica dopo l’ennesima affermazione del centrodestra stavolta in Basilicata con i numeri della Lega in crescendo anche al Sud e il Movimento 5 Stelle in difficoltà. Se ne parlerà questa sera in tv martedì 26 marzo 2019 alle 21.15 nella nuova puntata di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer. La puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

#cartabianca: ospiti e anticipazioni 26 marzo 2019

Ospiti in studio e in collegamento questa settimana: Stefano Buffagni, M5s, sottosegretario agli Affari Regionali, Claudio Borghi, Lega, Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Arrigo Cipriani, imprenditore, Mario Giordano, giornalista Mediaset, Andrea Scanzi, Il Fatto quotidiano, Alessandro Barbano, vice direttore del Corriere dello Sport e scrittore, Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Convento di Assisi.

In studio anche Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea. Ospite speciale, Ornella Vanoni. Come sempre, il commento dei fatti della settimana con il colorito e sopra le righe scrittore Mauro Corona che la scorsa settimana ha dovuto anche commentare la nuova imitazione che gli ha fatto Maurizio Crozza nel suo show su La7, dicendosi peraltro molto divertito. Per quanto riguarda gli ospiti della puntata di stasera verranno comunicati dopo le 17, restate con noi, vi terremo aggiornati.