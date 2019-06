Agorà 7 giugno 2019 in diretta con Serena Bortone: tra gli ospiti Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore

Appuntamento del venerdì mattina su Rai 3, anticipazioni: trattativa tra Roma e Bruxelles e lo scontro tra giudici e Viminale

Crisi in economia, magistratura e altro ancora. Si parlerà di questo e altro nella nuova puntata di venerdì 7 giugno 2019 della nuova puntata di Agorà, con Serena Bortone dalle 8 alle 10 su Rai3 in streaming sulla piattaforma web di Rai 3.

Agorà con Serena Bortone ospiti 7 giugno 2019

Ospiti di Serena Bortone: Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore; Serena Sorrentino, Segretaria Generale Funzione Pubblica Cgil; Fabio Martini, La Stampa;

Alessandro Sansoni, Culturaidentità; Mariano Bella, Centro Studi Confcommercio; Valter Verini, Partito Democratico; Lucia Borgonzoni, Sottosegretario ai Beni Culturali – Lega; Silvia Albano, Comitato Direttivo Centrale Anm; Emilio Deleidi, Quattroruote.

Agorà gli argomenti e i temi della puntata

L’Assemblea annuale di Confcommercio fa sapere che il possibile aumento dell’Iva avrebbe effetti negativi e porterebbe a una crisi conclamata. Nel frattempo, il governo studia le contromosse per evitare la procedura di infrazione per debito minacciata dalla Commissione UE. Il Premier Conte ha escluso manovre correttive. Le due misure cardine di questo esecutivo non saranno toccate: via libera dunque a quota 100 e reddito di cittadinanza. Mentre il Vicepremier Di Maio ha assicurato che non ci sarà un aumento dell’Iva. Continua lo scontro tra magistrati e Viminale. Il vicepremier Salvini ha accusato alcuni giudici di contestare le sue decisioni in materia di immigrazione. La presidente della Corte d’appello di Firenze ha risposto al leader del Carroccio accusandolo di linciaggio contro i giudici.