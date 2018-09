1/2 h in più con Lucia Annunziata 30 settembre 2018: anticipazioni e ospiti

Nel talk one to one della domenica pomeriggio ospiti Ferruccio De Bortoli, Graziano Delrio, Nicola Zingaretti, Carlo Calenda

1/2 h in più con Lucia Annunziata diretta e streaming

L’approfondimento con i protagonisti dell’attualità e della politica. Appuntamento con Lucia Annunziata per 1/2h in più in onda oggi domenica 30 settembre 2018 a partire dalle 14.30 su Rai3. La puntata sarà replica dopo mezzanotte sempre su Rai 3; può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai3 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Lucia Annunziata 1/2 h in più, ospiti

La nota di aggiornamento al Def e la manifestazione nazionale organizzata dal Partito Democratico saranno al centro della puntata. In studio con Lucia Annunziata ci sarà l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, da piazza del Popolo interventi del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, dell’ex ministro allo Sviluppo Economico Carlo Calenda e del capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio.