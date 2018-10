1/2 h in più del 14 ottobre 2018: Lucia Annunziata a Genova, anticipazioni e ospiti

Il talk della domenica pomeriggio di Rai 3 si sposta sui luoghi della tragedia del crollo del ponte Morandi con il sindaco Bucci e il presidente della Regione Toti

Diventa itinerante l'appuntamento con Lucia Annunziata in 1/2h in più in onda oggi domenica 14 ottobre 2018 a partire dalle 14.30 su Rai3 da Genova a due mesi esatti dal tragico crollo del Ponte Morandi.

Lucia Annunziata 1/2 h in più, ospiti da Genova

In diretta dal capoluogo ligure, ospiti di Lucia Annunziata, il sindaco e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, si confronteranno direttamente con i cittadini genovesi molto scontenti per il Decreto Genova varato dal Governo. Intanto ieri si è svolta la manifestazione di protesta per le vie della città. Proprio il sindaco e commissario straordinario Bucci ha dichiarato che dal 18 ottobre inizierà l’opera di recupero degli effetti personali dalle case nella zona sottostante il ponte.