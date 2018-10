Stasera tutto è possibile 9 ottobre 2018: ospiti vip con Amadeus

Terzo appuntamento in prima serata su Rai Due con il comedy show di Amadeus: Fabrizio Biggio, Sergio Friscia e Alessia Ventura tra gli ospiti

Stasera tutto è possibile diretta e streaming

Tutto è pronto per la terza puntata di Stasera tutto è possibile 2018, il divertente gioco spettacolo dove i Vip si mettono in gara con Amadeus questa sera in tv martedì 9 ottobre 2018 in prima serata su Rai 2 alle ore 21:25 circa. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti terza puntata

I vip che questa sera dalle 21.10 su Rai 2 giocheranno con Amadeus sono Dario Bandiera, Fabrizio Biggio, Francesco Cicchella, Roberto Ciufoli, Barbara Foria, Sergio Friscia e Alessia Ventura. che si cimenteranno in prove, giochi e sketch in cui spontaneità e improvvisazione saranno fondamentali. Tema della puntata sarà il Giappone e, tra le varie prove, gli ospiti dovranno anche indossare esilaranti vestiti gonfiabili da lottatori di sumo.

Stasera tutto è possibile, un format di successo

Basato sul format Anything goes, che ha riscosso enorme successo in tutto il mondo, in questa edizione, oltre ai giochi classici, che hanno caratterizzato le scorse edizioni, come l’ormai famoso “La stanza inclinata” (in cui gli ospiti del programma devono sfidare la forza di gravità e cercare di restare in equilibrio in una stanza con il pavimento inclinato di 22,5 gradi, improvvisando contemporaneamente uno sketch seguendo le istruzioni del conduttore), ci saranno anche nuovi giochi: “Il grande brivido”, “Do Re Mi Fa Male”, “Ride bene chi ride ultimo” e “Passa la palla”. Che si andranno ad aggiungere agli altri: “Step market”, una vera e propria televendita al buio, “Trailer veloce”, “Zap zapping”, “Mettici la faccia”, una prova per veri attori, e “Step Burger”, in cui gli ospiti si trasformeranno in “ingredienti”.