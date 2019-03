Soliti Ignoti speciale Vip 9 marzo 2019: ecco chi gioca con Amadeus

Soliti Ignoti speciale Vip diretta tv e streaming

Concluso Ora o mai più con la vittoria di Paolo Vallesi il sabato sera di Rai 1 resta all’insegna di Amadeus. Questa sera 9 marzo 2019 andrà in onda infatti una puntata speciale, in prima serata, di Soliti Ignoti – Vip con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a giocare con le identità. Streaming su RaiPlay – Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley.

Chi gioca con i Soliti Ignoti speciale Vip

La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica e spettacolo anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, proprio il vincitore della seconda edizione di Ora o mai più Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Soliti Ignoti speciale prima serata

Lo scorso 6 gennaio, abbinata alla Lotteria Italia, è andata in onda un’altra puntata speciale in prima serata di Soliti Ignoti che invece abitualmente popola l’access time di Rai 1 dopo il Tg1. Dal Teatro delle Vittorie di Roma, Amadeus guiderà le indagini dei concorrenti che cercheranno di vincere il montepremi in palio di 250.000 euro. Dovranno utilizzare logica, intuito e capacità di osservazione, abbinando a ognuno degli otto “Ignoti” presenti in studio la giusta “identità” non fidandosi delle apparenze.