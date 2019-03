Sanremo Young 15 marzo 2019 diretta: ecco chi canterà in finale, gli ospiti di stasera

Ultimo atto del programma di Antonella Clerici: Cocciante, Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade canteranno con i finalisti

Sanremo Young diretta e streaming

Eden da Pomezia, Giuseppe Ciccarese da Brindisi, Kimono da Civitanova Marche e Tecla Insolia da Piombino. Tra loro uscirà il vincitore della seconda edizione di Sanremo Young. Questa sera venerdì 15 marzo 2019 Antonella Clerici conduce la finale del talent che apre le porte delle selezioni per il Festival, in prima serata su Rai 1 con tanti ospiti a cominciare dal grande Riccardo Cocciante. Programma visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Rai Play.

Sanremo Young gli ospiti della finale, non solo Cocciante

Gli ospiti musicali della serata saranno: Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade; saranno loro ad esibirsi nei classici duetti con i finalisti mentre il super ospite sarà una vera e propria leggenda della canzone, Riccardo Cocciante. Ma non solo, ci sarà infatti il bellissimo e amatissimo Raoul Bova, e poi lo spettacolo di We Will Rock You, lo show con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, per una serata di grande spettacolo.

Sanremo Young, ecco i 4 finalisti

La scorsa settimana nella quarta puntata Beatrice Zoco e Giovanna Camastra sono stati eliminati allo Showdown da parte del supergiudice Gigi d’Alessio. A sfidarsi in questa finale quindi saranno: Eden da Pomezia alle porte di Roma, Giuseppe Ciccarese da Brindisi, Kimono da Civitanova Marche in provincia di Macerata, Tecla Insolia da Piombino, in provincia di Livorno. Uno di loro venerdì sera salirà sul gradino più alto del podio e sarà il vincitore di questa edizione. Ogni esibizione sarà inoltre accompagnata dalla SanremoYoung Orchestra, interamente composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni, selezionati dal Maestro Diego Basso. Altri due verranno eliminati in vista della finalissima di venerdì prossimo.

Sanremo Young, giuria

L’Academy di SanremoYoung è composta da personaggi amatissimi dal grande pubblico: Enrico Ruggeri, Noemi, Rita Pavone, Belen Rodriguez, Rocco Hunt, Shel Shapiro + Maurizio Vandelli, Amanda Lear, Baby K, Angelo Baiguini, e Giovanni Vernia. In caso di parità, nella votazione dell’Academy sarà determinante il voto del Direttore d’Orchestra, Maestro Diego Basso.

Sanremo Young, meccanismo

La classifica sarà il risultato del voto combinato di Academy e Televoto (894.22 da numero fisso, per votare da cellulare con sms 475.475.0) sulla quale daranno il loro giudizio: la SanremoYoung Orchestra e infine l’ospite protagonista di serata, scelto tra personaggi della storia del Festival, che potrà decretare lo Showdown, ovvero la possibilità di salvare due o uno dei cantanti a rischio eliminazione. Ma quest’anno il programma introduce una novità molto importante, che per i talenti in gara sarà un ulteriore stimolo a dare il massimo: Il vincitore o la vincitrice di questa edizione parteciperà di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani.