A raccontare comincia tu 18 aprile 2019: Raffaella Carrà intervista il maestro Riccardo Muti

Va in onda con il grande maestro di musica la terza puntata della trasmissione che ha segnato il ritorno della Carrà in tv, in prima serata Rai 3

A raccontare comincia tu diretta e streaming

Piace a tutti, sta avendo grande successo, premiata dagli ascolti. Un grande ritorno in tv per Raffaella Carrà che questa sera in tv giovedì 18 aprile 2019 su Rai 3 in prima serata conduce la terza puntata di A raccontare comincia tu incontrando il grande maestro Riccardo Muti. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

A raccontare comincia: terzo ospite il maestro Muti

In questo terzo appuntamento Raffaella Carrà incontra il Maestro Riccaro Muti che apre alla mitica Raffa le porte della sua splendida casa, che fa da palcoscenico alle collezioni di una vita, dove gli oggetti cari e i ricordi di viaggio trovano posto accanto ad innumerevoli premi, onorificenze e lauree honoris causa. Qui la Carrà incontrerà una donna eccezionale – la moglie Cristina – la famiglia, i nipoti, l’Accademia fondata per crescere i “maestri” di domani; una vita incredibile, passata viaggiando in tutto il mondo per poi tornare al suo “nido” ravennate, con una sfida ancora aperta: “dimostrare al pubblico di essere un uomo molto normale”.

Nelle prossime settimane toccherà in successione a Maria De Filippi, Leonardo Bonucci e Paolo Sorrentino.

A raccontare comincia tu, il ritorno di Raffaella Carrà

Da Canzonissima a Domenica In passando per Fantastico e Carramba che sorpresa. Sono solo alcuni dei programmi che hanno segnato la grande carriera televisiva di Raffaella Carrà, ballerina, cantante e presentatrice impareggiabile. Il programma che segna il suo ritorno in televisione “A raccontare comincia tu” prende spunto proprio da una canzone di Raffa, “A far l’amore comincia tu”. La Carrà in sei puntate incontrerà 6 personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema o dello sport in un’intervista one to one con location sempre diverse tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, dove si racconterà senza filtri alle telecamere e a Raffaella.