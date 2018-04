Propaganda Live puntata 20 aprile: anticipazioni, con Diego Bianchi torna Claudio Amendola

Appuntamento questa sera su La7 con la Social Top Ten, le vignette di Makkox e Gipi, ospiti il cantautore Daniele Silvestri e l’attore Riccardo Rossi

Propaganda Live diretta tv e streaming

Tutto pronto per la nuova puntata di Propaganda Live che torna con Diego Bianchi detto “Zoro” e la sua squadra di opinionisti ed inviati stasera venerdì 20 aprile, alle 21.10 su La7. O, in alternativa, in streaming sul sito di La7.

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera

Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ‘’Zoro’’ ci saranno stasera a #propagandalive: l’attore Claudio Amendola, che torna dopo il successo della sua presenza la scorsa settimana, il cantautore Daniele Silvestri e l’attore Riccardo Rossi, che proporrà in esclusiva un suo nuovo e appassionante monologo. In studio anche gli opinionisti fissi: la giornalista Constanze Reuscher, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, Francesca Schianchi de La Stampa, il giornalista del TgLa7 Paolo Celata mentre il fumettista Gipi proporra’ un esclusivo contributo video. Con Diego Bianchi consueto spazio alla Social Top Ten e ai tutorial realizzati da Marco Dambrosio “Makkox” e ospite musicale sarà Memo Remigi.

Le telecamere di Propaganda Live hanno seguito inoltre la rassegna più importante e prestigiosa dedicata al vino e ai distillati: la 53esima edizione del Salone internazionale di Vinitaly che si è tenuta a Verona. Continua a Propaganda Live il racconto della politica italiana tra consultazioni di Governo e elezioni regionali. Diego Bianchi ha raggiunto il Friuli Venezia Giulia per capire umori e clima in vista della nuova tornata elettorale prevista per il 29 aprile.

Propaganda Live, dove rivederlo e come interagire