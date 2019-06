Propaganda Live best of 21 giugno 2019: i migliori reportage con Diego Bianchi

In prima serata su La7 va in onda il classico “meglio di” Propaganda Live con i più simpatici e interessanti momenti della trasmissione di Zoro

Propaganda Live diretta tv e streaming

Nel primo giorno di vera estate La7 non resta senza la sua Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi finito la settimana scorsa per questa sua seconda stagione resta in palinsesto in prima serata La7 con il classico Best of Propaganda Live in onda questa sera venerdì 21 giugno 2019 dalle 21.10. In alternativa visibile anche in streaming sul sito di La7.

Propaganda Live rubriche e opinionisti

Squadra che vince non si cambia ed allora anche per quest’anno sono state riconfermate rubriche e opinionisti fissi: l’immancabile l’appuntamento con lo “Spiegone” del direttore de L’Espresso Marco Damilano e gli altri opinionisti fissi: la giornalista Constanze Reuscher, Francesca Schianchi de La Stampa, il giornalista del TgLa7 Paolo Celata. Con Diego Bianchi consueto spazio alla Social Top Ten, i Corti di Gipi, un nuovo contributo video di Fabio Celenza e le mitiche vignette realizzate da Marco Dambrosio “Makkox”.

Propaganda Live, un anno di reportage

Tra i vari reportage di Diego Bianchi dalla Liguria: il primo sulla difficile situazione della fabbrica della Pernigotti che chiude il suo storico stabilimento a Novi Ligure, lasciando a casa un centinaio di operai; il secondo da Genova dove, a tre mesi dal crollo del Ponte Morandi, lo stesso Bianchi incontra gli sfollati. Oppure la visita ai terremotati di Muccia, piccolo centro delle Marche, alle prese con l’inverno e le abitazioni alternative, non adatte pero’ al freddo e alla montagna. Anche in Polonia, tra l’ascesa dei partiti di estrema destra e i problemi legati alle centrali di carbone, raccontato nelle immagini del viaggio di Diego Bianchi.