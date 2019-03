Propaganda Live 29 marzo 2019 diretta: reportage di Diego Bianchi da Prato, intervista a Don Massimo Biancalani

La questione immigrazione al centro del reportage di Zoro tra Prato e Pistoia in prima serata su La7. Ospiti Albo Rosie e Lee Thompson dei Madness

Propaganda Live diretta tv e streaming

Sarà la Toscana, per la precisione Prato, la protagonista del nuovo reportage di Zoro Diego Bianchi al centro della nuova puntata di Propaganda Live in onda questa sera venerdì 29 marzo 2019 in diretta dalle 21.10 circa su La7. In alternativa visibile anche in streaming sul sito di La7.

Propaganda Live, ospiti e anticipazioni 29 marzo 2019