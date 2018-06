Premio Luchetta 2018: dove vedere la cerimonia di premiazione in tv 16 giugno

Seconda serata su Rai 1 con il premio giornalistico Marco Luchetta: Alessio Zucchini conduce a Trieste “i nostri angeli”. Tra i vincitori Nadia Toffa e Vittorio Zucconi

Diretta e streaming del Premio Luchetta 2018

Il grande e piccolo giornalismo fanno tappa a Trieste stasera in tv venerdì 16 giugno in seconda serata su Rai 1 quando intorno a mezzanotte andrà in onda la cerimonia di premiazione “I nostri angeli” Premio Marco Luchetta 2018. Sarà l’anchor Tg1 Alessio Zucchini a condurre l’evento. Per chi non riuscisse a vedere il programma in tv, ricordiamo la diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Cosa è il Premio Marco Luchetta

Il premio Marco Luchetta è un riconoscimento giornalistico internazionale che è insieme notizia e messaggio, proponendo i valori di pace, sostegno, solidarietà e rispetto dei diritti civili, che sono la via d’uscita dalle tragedie di ieri e di oggi. Istituito nel 2004 alla memoria del giornalista Marco Luchetta, morto il 28 gennaio 1994 in un cortile di Mostar Est, nella zona musulmana, dove stava realizzando un servizio per il TG1, colpito da una granata croata. Muoiono con lui il tecnico Alessandro Ota ed il cameraman Dario D’Angelo. Nemmeno due mesi più tardi, il 20 marzo 1994, l’operatore triestino Miran Hrovatin viene assassinato assieme alla giornalista Ilaria Alpi a Mogadiscio.

Cosa è il Premio Luchetta 2018: i vincitori, c’è anche Nadia Toffa

Nadia Toffa e Marco Fubini della redazione de “Le Iene”, poi Carmelo Riccotti La Rocca e Martina Chessari del quotidiano “La Sicilia”, Andrea Oskari Rossini della redazione RAI TGR Est-Ovest, Stephanie Hegarty di Bbc World Service per la graphic novel realizzata con Vladimir Hernandez e Mohammed Badra per lo scatto pubblicato da The Guardian. Con loro sul palcoscenico del Politeama Rossetti di Trieste anche Vittorio Zucconi, vincitore del Premio Testimoni della Storia 2018 e la redazione di Radio Siani che vince il Premio Speciale Luchetta 2018.