Non è l’Arena diretta 24 marzo 2019: Virginia Raggi faccia a faccia con Giletti su Roma corrotta

Non è l’Arena streaming e diretta

Saranno il sindaco di Roma Virginia Raggi e il re dei paparazzi Fabrizio Corona i due principali ospiti protagonisti della nuova puntata di Non è l’Arena in onda questa sera domenica 24 marzo 2019 in prima serata su La7 alle 20:30 condotta da Massimo Giletti. Lo streaming della trasmissione di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7.

Non è l’Arena, intervista faccia a faccia con Virginia Raggi

L’attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti con la sindaca di Roma Virginia Raggi. La capitale amministrata dall’esponente del Movimento 5 Stelle oramai da diversi anni è in preda ad una nuova ondata di indagini sulla corruzione. In questa settimana è risultato indagato per corruzione l’amministratore delegato di Acea Stefano Donnarumma per due sponsorizzazioni, da 25mila euro ciascuna, che Acea fece per dei concerti di Natale nel 2017 e 2018 nell’Auditorium di via della Conciliazione. Il tutto nell’ambito dell’inchiesta “Congiunzione Astrale”, generata da quella più ampia sul giro di corruzione intorno alla realizzazione dello stadio dell’As Roma, che mercoledì ha portato all’arresto del presidente dell’Assemblea Capitolina, il pentastellato Marcello De Vito. Anche l’assessore Daniele Frongia, fedelissimo della sindaca Raggi, risulta indagato con lo stesso capo d’imputazione, corruzione.

Non è l’Arena, gli ospiti di domenica 24 marzo 2019

Tra gli ospiti in puntata ci sarà il ritorno di Fabrizio Corona, il re dei paparazzi con la sua storia complessa e piena di lati oscuri nonchè di provocazioni verso il mondo dei Vip. E poi ancora Vittorio Sgarbi, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il deputato dei Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri, la giornalista Annalisa Chirico, l’ex parlamentare e ora opinionista Vladimir Luxuria, il giornalista Mario Giordano, l’avvocato Maurizio Paniz, il sottosegretario ai Beni Culturali Lucia Borgonzoni.