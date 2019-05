Mezzogiorno in Famiglia 1 e 2 giugno 2019: finale tra Caulonia e Galatina, chi vince?

Ultima puntata per conoscere il paese vincitore del programma di Rai Due con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Paolo Fox. In gara le province di Reggio Calabria e Lecce

Mezzogiorno in Famiglia diretta tv e streaming

Saranno Galatina in provincia di Lecce e Caulonia in provincia di Reggio Calabria a giocarsi il titolo nell’ultima puntata di Mezzogiorno in Famiglia in onda nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 maggio 2019 alle ore 11.10 su Rai 2, in compagnia di Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, della musica del Maestro Gianni Mazza e dell’oroscopo di Paolo Fox. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand dopo la mezzanotte Rai Replay.

Mezzogiorno in Famiglia sabato 1 e domenica 2 maggio 2019

Il programma di Michele Guardì (Scommettiamo Che? e Fatti Vostri) chiude i battenti, non senza polverone di polemiche nelle scorse settimane per la decisione dei vertici Rai e del direttore di Rai Due Freccero. E lo fa con la finalissima in cui si sfideranno, dopo un anno di sfide e il tabellone di scontri diretti negli ultimi due mesi, i comuni di Caulonia (Rc) e Galatina (Le). In studio, ospiti Costantino Vitagliano, padrino del team calabrese, e Debora Caprioglio, madrina della delegazione pugliese.

Al termine della puntata di domenica si scoprirà quale delle due squadre conquisterà il titolo di campione assoluto di questa edizione di “Mezzogiorno in famiglia” e si aggiudicherà il premio finale: uno scuolabus giallo fiammante. Le inviate Elena Cortini e Claudia Andreatti condurranno alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni dei due territori, raccontando da vicino l’entusiasmo dei concittadini per le due delegazioni in gara, prossime al traguardo.