Le Iene Show 11 novembre 2018: anticipazioni con Nadia Toffa

Domenica sera come sempre in compagnia delle Iene in prima serata su Italia 1 con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani: tutti i servizi

Le Iene Show: diretta tv e streaming

Si parla di integrazione nella puntata de Le Iene Show dalle 21.20 su Italia 1 questa sera domenica 11 novembre 2018 con Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand.

Le Iene Show con Nadia Toffa: anticipazioni servizi 11 novembre

Giulio Golia ha visitato l’“Accademia per l’integrazione”, nata a Bergamo come nuova forma di accoglienza per ragazzi provenienti da diversi Paesi al mondo, soprattutto dall’Africa, che sono stati inseriti in un progetto all’interno del CAS (centro di accoglienza straordinaria per migranti) in cui vivono, ogni giorno questi ragazzi sono impegnati tra lo studio della lingua italiana e dell’educazione civica, attività sportive,volontariato e compiti di altro tipo.intervistando sia i ragazzi che ne fanno parte sia le persone dello staff che vi lavorano. Inoltre, tra gli altri, ha incontrato anche il sindaco del capoluogo lombardo Giorgio Gori.