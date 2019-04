La Corrida in diretta 26 aprile 2019 quinta puntata dopo la vittoria del palermitano Riccardo Termini

Dopo la settimana di Pasqua torna l’appuntamento con Carlo Conti, Ludovica Caramis e la valletta del pubblico in prima serata su Rai Uno con i dilettanti allo sbaraglio

La Corrida diretta tv e streaming

Il friscaletto siciliano fatto di cioccolato suonato da Riccardo Termini è oramai un lontano ricordo per tutti i telespettatori affezionati della Corrida che torna in onda questa sera venerdì 26 aprile 2019 alle ore 21:25 su Rai 1 in compagnia di Carlo Conti in quello che fu il ruolo dell’indimenticabile Corrado. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Corrida, la vittoria di Riccardo Termini e il suo friscaletto dolce

La settimana scorsa la Carrida non è andata in onda per lasciare spazio, nel venerdì santo della Chiesa cattolica alla Via Crucis di Papa Francesco. Risale quindi a due settimane fa la vittoria del palermitano Riccardo Termini, giovane musicista che ha suonato il “friscaletto”, uno zufolo tipico della sua Sicilia. La particolarità? Era tutto di cioccolato. Battuti in finale Rita Palange, Pasquale Ciffolilli, Lion’s Kangoo Team, Patrizio Sciroli. La “Valletta allo sbaraglio” della quarta puntata, scelta come sempre tra il pubblico in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, è stata la signora Rosa, di rosa vestita, da Scafati di Pompei.

La Corrida 2019: poche novità per un format di successo

Per il secondo anno consecutivo La Corrida va in onda sulle reti RAI dove è stata lanciata, anche radiofonicamente 50 anni fa, prima di “emigrare” per decenni a Canale 5. Al fianco di Carlo Conti confermata la bella Ludovica Caramis, Miss Rocchetta Bellezza 2009 ed ex ‘professoressa’ a L’eredità. Formula che vince non si cambia ed allora spazio alle persone comuni, cosiddetti dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sotto l’occhio vigile di Carlo Conti seduto sul classico sgabello, in attesa del giudizio del pubblico che scatterà al segnale verde dello storico semaforo. Applausi oppure ogni genere di fischio. Alla fine tra i più applauditi verrà scelto il vincitore. Il tutto accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli che sarà nel ruolo che per anni è stato dello storico maestro Roberto Pregadio. E sempre come ai tempi di Corrado, nel corso di ogni puntata Conti sceglierà una signora del pubblico per nominarla “valletta” e anche alcune persone selezionate tra il pubblico che, accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini, si esibiranno sul palcoscenico de “La Corrida” in improbabili coreografie.

La Corrida: le vallette da Antonella Elia a Ludovica Caramis

Tra le “vallette” storiche del programma si ricorda soprattutto Antonella Elia che ha cominciato proprio al fianco di Corrado, Miriana Trevisan, anche un’edizione per Lorena Bianchetti (l’ultima di Corrado nel 97), quindi con Gerry Scotti Vincenza Cacace, Elisa Triani, Michela Coppa fino al ritorno della Elia con Insinna e poi la Caramis con Conti.

La Corrida: da Corrado a Carlo Conti passando per Gerry Scotti

Sono passati più di 50 anni dal debutto (in radio) di quello che si può definire come il primo e vero talent dedicato a veri e inimitabili “dilettanti”, indissolubilmente legato ai suoi ideatori Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni. Corrado l’ha condotta fino al 1997 su Canale 5, dal 2002 al 2009 il testimone, dopo la morte del grande presentatore, è passato a Gerry Scotti e, sempre su Canale 5 ci fu la parentesi nel 2011 di Flavio Insinna; mentre lo scorso anno, a cinquant’anni dalla prima edizione radiofonica, il programma è ritornato in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti.