Fratelli di Crozza diretta 24 maggio 2019: Crozza imitazione Papa Francesco per ultima puntata

Ultimo appuntamento di questa stagione per Maurizio Crozza con il suo one man show in prima serata sul Nove con i suoi personaggi in campagna elettorale

Gran finale, come è giusto che sia, con Maurizio Crozza che tornerà a vestire i panni bianchi di Papa Francesco nella nuova puntata di Fratelli di Crozza ultima di questa lunga stagione in onda questa sera venerdì 24 maggio 2019 in diretta in prima serata alle 21.15 sul Nove (tasto 9 del telecomando) e subito in replica dopo le 23.30 al termine di Accordi e Disaccordi. Live streaming su Dplay Italia, https://goo.gl/fwg9Ay

Ci sarà nientepopodimeno che Papa Francesco a impreziosire l’ultima puntata di Fratelli di Crozza 2019 prima della pausa estiva. Ovviamente sarà Maurizio Crozza a vestire i panni di Bergoglio già più di una volta imitato alla grande nel suo show su La7 Crozza nel Paese delle Meraviglie. Lo stesso comico ligure ha annunciato la performance sui social: Ciao fratelli, scusate la lunga assenza social ma non riuscivo a far partire Facebook. Il meccanico mi aveva detto che erano le candele…

Volevo solo dirvi di non perdervi venerdì nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, gli striscioni anti-Salvini del “mio” Papa Francesco. Che la Digos non sia con noi!

Il programma quest’anno ha toccato nuovi record, la scorsa settimana 5,5% di share e 1,3 milioni di telespettatori. Ma se state pensando già ad un giugno senza Crozza non vi preoccupate perchè a farvi compagnia fino all’inizio dell’estate ci sarà il classico “meglio di” o “best of” semplicemente I migliori Fratelli di Crozza.

Essendo anche l’ultimo giorno utile per la campagna elettorale in vista delle europee non mancherà l’ennesimo scontro a parola tra il vicepremier Di Maio, che tratta il suo governo come una televendita a contatto telefonico con i suoi elettori e Matteo Salvini sempre più sociale e sempre più scatenato il leader della Lega, vicepremier e Ministro dell’Interno nei suoi selfie video; sempre in chiave elettorale, insieme a Di Maio, del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista nelle sue scelte di vita molto particolari alla riscoperta dell’essenza della vita appunto. Le nuove imitazioni di questa nuova stagione fin qui sono state quella dell’ex ministro del Governo Renzi Carlo Calenda e il suo progetto “Siamo Europei”, la scorsa settimana impegnato in un menage a tre con Zingaretti e Gentiloni ma anche il ritorno di Denis Verdini.

E poi i classici il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con i suoi momenti di pausa e il governatore della Campania De Luca con i suoi epiteti ai limiti del paradosso, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria impegnato a far quadrare i conti di questo governo; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, con il suo entusiamo incontenibile; il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, fino al senatore Simone Pillon, nuovo “paladino” dell’autonomia delle donne

Chissà se Maurizio Crozza ci delizierà con un nuovo personaggio, oppure continuerà con gli altri pezzi forti del repertorio di Crozza: Vittorio Feltri, Mauro Corona, il Presidente Mattarella tra le “classiche” come Matteo Renzi al regista Paolo Sonlentino a Maurizio Mannoioni, a Napalm e il Maestro ayurvedico e guru yoga che mescola mantra, tantra e savana… Nell’ultima edizione in autunno ad entrare nella galleria di imitazioni di Maurizio Crozza sono stati Dolce & Gabbana impegnati a chiedere scusa al popolo cinese dopo la gaffe della pubblicità definita sessista e il Commissario Europeo per gli Affari Economici Pierre Moscovici. Oltre il profeta del talk show Alberto Forchielli fino alla ‘psicobanalisi’ di Massimo Recalcati, di Lessico Amoroso programma di Rai 3; Leone, il figlio nato dalla coppia più social d’Italia, Ferragni e Fedez.

Fratelli di Crozza sarà visibile sul canale 9 del digitale terrestre o 145 di Sky, da tablet, cellulare e pc sul sito del Canale Nove in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili anche on demand dal giorno dopo, mentre ogni singolo sketch estratto dallo show e contenuti inediti saranno raccolti tutti in una sezione speciale completamente dedicata alla trasmissione. Inoltre già questa sera subito dopo la trasmissione o quasi, intorno a mezzanotte, va in onda sempre sul Nove la prima replica.