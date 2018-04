Emigratis, quinta puntata 19 aprile 2018: con Pio e Amedeo, le anticipazioni

Quinto e ultimo appuntamento con la terza stagione del programma di Pio e Amedeo in giro per il mondo a scrocco dei vip in prima serata su Italia 1

Emigratis diretta e streaming

Saranno Claudio Baglioni e Roberto Mancini ma non solo i vip a cui Pio e Amedeo chiederanno “assistenza” nella nuova puntata di Emigratis 2018 che stasera giovedì 19 aprile alle 21:15 su Italia 1 si congeda dal pubblico per questa terza stagione, mentre sarà come sempre possibile assistere allo streaming e alle repliche dei precedenti episodi sulla piattaforma digitale di Video Mediaset.

Emigratis, le vittime di Pio e Amedeo

La quinta e ultima puntata di Emigratis 3 vedrà Pio e Amedeo ancora una volta in giro per il mondo. I due comici di Foggia, che nella scorsa puntata avevano provato a promuovere un terzetto di cantanti riuscirà nell’intento di portare il gruppo a Sanremo alla corte di Claudio Baglioni e degli altri cantanti che hanno calcato il palco dell’Ariston lo scorso febbraio. Dalla Liguria alla Russia, dal canto al calcio per incontrare, chissà, il futuro allenatore della Nazionale, Roberto Mancini nella gelida San Pietroburgo. E tanti altri che scopriremo questa sera su Italia 1.

La voce narrante delle gesta di Pio e Amedeo è quella dell'attore e doppiatore Francesco Pannofino. Un nuovo tour in giro per il mondo in cinque puntate che li porta dalla Spagna, all'Olanda, passando per la Polonia, l'Inghilterra fino alla Russia.