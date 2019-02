Dopofestival e Primafestival: dal 5 febbraio con Rocco Papaleo ospiti e cantanti da Sanremo

Con il Festival di Sanremo immancabile arriva il Dopo Festival ma anche il prologo dopo il Tg1: a che ora vanno in onda, cast e tutte le novità

Dopo Festival Sanremo 2019 diretta e streaming

Tutto pronto per l’inizio dell’atteso Festival di Sanremo 2019. Come ogni edizione che si rispetti arriva anche il Dopofestival. Il tradizionale appuntamento con i primi commenti, le interviste e le polemiche in onda in seconda serata (anche terza…) fino a notte fonda intorno alla mezzanotte circa su Rai 1 visibile anche in streaming sulla piattaforma web di Rai 1.

Dopofestival di Sanremo: chi conduce

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo torna il Dopofestival dal 5 al 9 febbraio su Rai1, dopo la kermesse dell’Ariston: ad affiancare Rocco Papaleo (che in passato ha anche condotto il Festival in prima linea) ci saranno l’attrice Anna Foglietta e la showgirl Melissa Greta Marchetto, eleganza e fascino complementari, ognuna a rappresentare due anime diverse di quello che, in omaggio ai Pink Floyd, quest’anno è il sottotitolo del Dopo Festival: The Dark Side of Sanremo. A 50 anni da quando l’uomo ha messo piede sulla luna, il Dopo Festival 2019 renderà omaggio, infatti, alle stelle della musica e alle canzoni dell’Ariston.

E cielo, stelle e luna saranno non solo al centro di una rinnovata scenografia ma parte integrante di un programma che farà del racconto poetico e di un’ironia stralunata la propria cifra. A trasportarci in questo mondo ci sarà Rocco Papaleo che insieme a una band musicale accoglierà gli artisti protagonisti del Festival giocando con loro, intervistandoli e coinvolgendoli in cameo musicali dove si esibirà lui stesso.

Primafestival: dopo il Tg1 e prima del Festival di Sanremo

Confermato rispetto agli scorsi anni la novità del PrimaFestival, il notiziario flash sui temi

caldi che animeranno la 69° edizione del Festival di Sanremo. Già dal 25 gennaio e subito dopo il Tg1, il PrimaFestival accompagna i telespettatori – insieme agli attori Simone Montedoro (reso celebre dall’interpretazione del capitano dei Carabinieri in Don Matteo) e Anna Ferzetti – in pieno clima sanremese con notizie curiose, interviste a caldo e gossip esclusivi sui cantanti in gara, gli ospiti e i conduttori che si alterneranno sul palco dell’Ariston.

Non mancherà inoltre il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete. E dal 4 al 9 febbraio, PrimaFestival avrà una novità assoluta rispetto alle precedenti edizioni – sarà in diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston, dove sarà allestito un glass box che ospiterà conduttori, cantanti e vip. Una ‘finestra’ aperta sulla kermesse per non perdersi nulla della 69esima edizione del Festival di Sanremo. PrimaFestival è firmato da Walter Santillo e Carmelo La Rocca, la regia è di Carlo Flamini.