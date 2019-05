Concerto 1 maggio 2019 da Taranto in diretta tv: scaletta dei cantanti, info streaming

Dove vedere in diretta e in streaming il concertone del primo maggio 2019 libero e pensante di Taranto contro l’inquinamento

Concerto 1 maggio 2019 Taranto diretta tv e streaming

Taranto torna a essere un anno dopo ancora una volta centro gravitazionale della protesta contro l’inquinamento. Si rinnova l’appuntamento con il Concerto Primo Maggio Taranto che come oramai tradizione si affianca anche oggi 1 maggio 2019 nel giorno della Festa dei lavoratori al concertone di Roma. Un momento di musica, di festa ma anche di riflessione in diretta dal palco del Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto organizzato dal Comitato “Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti”. Diretta tv non stop live su Antenna Sud (canale 13 digitale terrestre), Canale85 (canale 85 del DTT), presenti anche sui canali 875 e 879 del bouquet Sky. Streaming sui rispettivi siti Internet www.antennasud.com e www.canale85.it e sui profili Facebook delle rispettive Emittenti (Canale85 ed Antenna Sud).

Concerto 1 maggio 2019 Taranto scaletta cantanti e diretta tv

A guidare la lunga maratona musicale ci saranno la giornalista Valentina Petrini, la conduttrice Valentina Correani e l’attore Andrea Rivera. A organizzare l’arternativa tarantina, da sempre Diodato, Michele Riondinoe Roy Paci che dal 2013 portano avanti il maxi concerto che “ruba” la scena a Roma. Dalle ore 14.00 si alterneranno sul palco del Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto: Alessandro “Asso” Stefana, Andrea Laszlo De Simone, Bobo Rondelli, Bugo, Colle der fomento, Cor Veleno, Daniele Sepe, Dimartino, Elio, Epo, Istituto Italiano di Cumbia, Malika Ayane, Mama Marjas, Maria Antonietta, Max Gazzè, Sick Tamburo, Terraross, The Winstons, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vinicio Capossela.

Tra i momenti di maggiore interesse la reunion degli Oesais, vale a dire Toti e Tata, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, una parodia delle canzoni degli Oasis, tutte rigorosamente in dialetto salentino, che il duo comico porta avanti sin dagli esordi nelle reti televisive pugliesi prima del grande successo di Solfrizzi nel cinema e nelle fiction tv.

Concertone 1 maggio 2019 Taranto non solo musica

Da tradizione saranno diversi i momenti di riflessione tra un’esibizione e un’altra. Ospiti sul palco Ilaria Cucchi, la sorella del povero Stefano, il vignettista del Manifesto e di Left Mauro Biani e il padre di Lorenzo Orsetti, il giovane ucciso in Siria dall’Isis, dove si trovava per combattere insieme ai curdi. Ci saranno alcuni collegamenti video: con Mimmo Lucano, sindaco (sospeso) di Riace e con Pietro Marrone, il comandante della Mare Jonio che ha salvato 49 migranti in acque libiche, disobbedendo agli ordini della Guardia di Finanza. Ci saranno i movimenti No Tav, No Tap, Poti’, Bagnoli Libera e le mamme No Pfas del Veneto. E poi le testimonianze delle madri di Plaza de Mayo e dei ragazzi campani di “Stop biocidio”.