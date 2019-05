Ciao Darwin 10 maggio 2019: puntata Juve contro tutti con capitani Mughini e Auriemma

In prima serata su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti per una sfida calcistica tra juventini e antijuventini a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate

Ciao Darwin 8 diretta e streaming

Dopo essere tornati in onda la scorsa settimana e superate, almeno per ora, le polemiche sugli incidenti, questa sera venerdì 10 maggio 2019 nuova puntata di Ciao Darwin. In prima serata su Canale 5 andrà in onda l’ottavo appuntamento e finalmente sarà la volta della sfida Juve contro tutti a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand.

Ciao Darwin il ritorno in tv dopo la bufera

Con un messaggio preregistrato di Paolo Bonolis andato in onda prima della puntata di venerdì scorso, la trasmissione di Ciao Darwin ha voluto spegnere le polemiche per l’infortunio accaduto quasi un mese nella prova in esterna, definita del Genodrome, a Gabriele, 54enne romano, costringendolo al ricovero in ospedale. Un intervento di meno di un minuto in cui Bonolis ha detto: “Sicuramente avete appreso dai vari canali di informazione di quanto successo ad un concorrente della nostra trasmissione. Siamo molto dispiaciuti per quanto successo e da subito siamo stati vicini a lui e alla sua famiglia, abbiamo subito posto in essere tutto quando andava fatto, monitorato la vicenda. Invitiamo chi è davvero interessato ad attenersi solo alle fonti ufficiali per rispetto del concorrente, della sua famiglia e soprattutto della verità“.

Ciao Darwin settima puntata 10 maggio 2019 Juve contro tutti

Doveva andare il 26 aprile, poi lo slittamento al 3 maggio e quindi ancora, con un cambio di palinsesto fino a stasera 10 maggio in cui finalmente andrà in onda la tanto attesa puntata Juve contro tutti. Sfruttando di fatti la netta contrapposizione tra juventini e antijuventini. “Capitano” della fazione juventina sarà Giampiero Mughini, giornalista e ovviamente tifoso della Juventus; per i Tutti c’è Raffaele Auriemma, telecronista e tifoso del Napoli. E poi le prove che hanno segnato il successo di Ciao Darwin: “a spasso nel tempo“, (in cui i concorrenti sono magicamente proiettati in diverse epoche storiche), il “faccia a faccia“, fino al gran finale, con i quiz all’ultimo respiro dei “cilindroni“. Grande attesa come sempre per conoscere la nuova Madre Natura. Che nella scorsa puntata è stata Alba Vejseli: la modella di 23 anni, per metà albanese e per metà greca, vive a Milano, è molto attiva sui social ed è appassionata di sport. Attesa per la nuova splendida depositaria del meccanismo della casualità scelta per questa puntata.

Ciao Darwin 2019: vincitori e vinti finora

Nella prima puntata a vincere è stato il mondo dello Shock contro gli Chic. La seconda invece in una sfida molto attuale ma stemperata dall’ilarità del contesto, la squadra del Gay Pride si è imposta sul Family Day. La terza sfida tra Cime e Rape dello scorso venerdì ha decretato le prime come la fazione sociale che trasmetterà il proprio fenotipo alle generazioni future. Nella quarta a prevalere contro le Messaline sono state le Giuliette, futuro è rosa, l’amore è cortese e la donna angelicata. E poi i Belli l’hanno spuntata sui Brutti e i Davide hanno battuto i Golia. Venerdì scorso alla ripresa del programma i Nati Vecchi hanno avuto la meglio sui Finti Giovani.

Ciao Darwin 8 – Terre Desolate: le novità e le conferme

Prendendo spunto dal romanzo di Stephen King “Terre Desolate”, questa stagione si propone di esplorare gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo, inesorabilmente, si avvicina e di cui “Ciao Darwin”, con ironia, si rende in parte responsabile. Sono passati oramai oltre vent’anni dalla prima edizione del programma andato in onda per la prima volta nel 1998 sempre su Canale 5 e da sempre affidato all’affiatata coppia Bonolis-Laurenti. La trasmissione anche in questo suo ottavo anno non dovrebbe cambiare il filo conduttore, giocare divertendo e divertendosi con due squadre, due indirizzi antropologici sui generis che si contrappongono attraverso una serie di prove. La sigla del programma sarà la storica “Matti“. Sulle note della canzone, composta e cantata da Renato Zero per Ciao Darwin.